شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لمحمد فوزى وأمينة رزق عندما وقفا أمام كاميرا التلفزيون لأول مرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدايات التلفزيون كان الأمرغير معتادًا لمعظم النجوم الذين سبق وتعاملوا مع السينما والمسرح ، فلم يكن مألوفاً التعامل مع 3 كاميرات بدلاً من كاميرا واحدة، كما لم يكن علم المونتاج قد تطور كما هو الأن، وكانت الأعمال التلفزيونية يتم تصويرها فى شوط واحد وإذا حدث خطأ من فنان أثناء التصوير يتم إعادة المشاهد من بدايتها.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 وخصصت خلاله المجلة عدداً من الموضوعات للاحتفال بالذكرى الأولى لميلاد التلفزيون، تحدثت المجلة عن مواقف عدد من نجوم الفن عندما وقفوا أمام كاميرا التلفزيون لأول مرة، وعن المواقف المحرجة التى حدثت مع بعضهم.

فعلى الرغم من أن عدد من النجوم عرفوا بقدرتهم على حفظ أدوارهم واعتادوا على الوقوف أمام الجمهور والكاميرات إلا أن بعضهم شعر بالارتباك عندما وقف أمام كاميرا التلفزيون لأول مرة ، وان من بين هؤلاء النجوم الفنان العبقرى محمد فوزى، فعندما اشترك فى برنامج " مجلة الأغانى" ووقف أمام كاميرات التلفزيون فى الاستديو لأول مرة شعر ببعض الاضطراب، عندما أعلن المخرج بدء التصوير .

ارتبك فوزى وتلعثم رغم أنه اعتاد الوقوف أمام كاميرا السينما وأمام الجمهور فى الحفلات، وعندما بدأ يتكلم عجز لسانه على الكلام، ولاحظ المخرج ذلك ، فقال له :" هدى نفسك شوية يا أستاذ، تحب ترتاح"

وبالفعل ارتاح فوزى لمدة ساعة وعاد بعدها ليستأنف التصوير، وبعد ذلك اعتاد على الوقوف أمام كاميرات التلفزيون.

وهو نفس ما حدث مع الفنانة الكبيرة أمينة رزق وكانت معروفة بأنها تحفظ أدوارها عن ظهر قلب، ورغم ذلك عندما واجهت كاميرات التلفزيون لأول مرة فى إحدى التمثيليات التى يشاركها فيها يوسف وهبى شعرت باضطراب شديد، وارتبكت وهى تقول الحوار الخاص بها، وراحت تقول كلاما لا علاقة له بما حفظته، حيث تداخل النص مع نص أخر فى تمثيلية للإذاعة كانت تستعد لتسجيلها، واضطر المخرج أن يوقف التصوير حتى يعود الهدوء للست أمينة وتزول عنها رهبة الوقوف أمام كاميرا التلفزيون.