إيرادات الخميس.. "العارف" يحافظ على الصدارة و"ديدو" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الخميس 29 يوليو إيرادا بلغ 2 مليون و692 ألفًا و434 جنيها، موزعة على النحو التالي..

العارف

حافظ فيلم "العارف- عودة يونس" على بقائه في المركز الأول، بعد تحقيقه إيراد قُدر بمليون و411 ألفا و890 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

جاء في المركز الثاني فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 784 ألفًا و759 جنيهًا.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

في المركز الثالث يأتي فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 484 ألفا و806 جنيهات.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.

أحمد نوتردام

حصل على المركز الرابع فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 10 آلاف و300 جنيه.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ديدو

واحتل المركز الخامس فيلم "ديدو" محققًا 679 جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.