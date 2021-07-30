انتقاد لاذع من إلتون جون لمغنّي الراب دابيبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ندد المغني البريطاني إلتون جون بمغني الراب الأميركي دابيبي بسبب تعليقات أدلى بها في حفل عن المتعايشين مع فيروس إتش.إي.في قائلاً إن تصريحاته تغذي الوصم والتمييز ضد مرضى الإيدز.

وتعرض دابيبي لانتقادات واسعة النطاق بعد قوله للجمهور في حفل في ميامي “ارفعوا أضواء هواتفكم المحمولة” باستثناء المصابين بفيروس إتش.أي.في “فإذا كان أحدهم يعاني أمراضاً جنسية معدية مميته، فذلك معناه الموت خلال أسبوعين أو ثلاثة” أو الرجال المثليين الذين يمارسون الجنس في مرائب السيارات. واعتذر مغني الراب بعد ذلك.

وقال جون، صاحب مؤسسة خيرية لمرضى الإيدز، في منشور على “تويتر” “صدمنا لما قرأناه من معلومات مضللة عن فيروس إتش.أي.في والتصريحات المعادية للمثليين التي قيلت خلال عرض لدابيبي في الفترة الأخيرة. يغذي ذلك الوصم والتمييز ويتعارض مع ما يحتاجه عالمنا لمكافحة وباء الإيدز”.

ونشر جون، الذي يقود حملات منذ فترة طويلة لمكافحة الإيدز، معلومات عن حقائق المرض قائلاً إن حاملي الفيروس يمكنهم أن يعيشوا حياة طويلة وبصحة جيدة بفضل العلاج.