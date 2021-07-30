محمد فؤاد يعلن حالة الطوارئ من أجل حفل زفاف نجله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم محمد فؤاد ما يشبه حالة الطوارئ في حياته هذه الأيام ليتفرّغ تماماً لترتيبات حفل زفاف نجله “عبد الرحمن”، والذي من المقرر إقامته في الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس المقبل، في الساحل الشمالي.

وقرر فؤاد أن يقتصر حضور الحفل على الأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

وكان فؤاد قد طرح أخيراً أغنية” ليه”، من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبدالسلام، كما أحيا حديثاً حفلاً في الساحل الشمالي قدّم فيه أشهر أغنياته. كذلك حرص فؤاد على الذهاب الى بيته القديم الذي نشأ فيه، وقبّل جدرانه، وهو ما نال إعجاب الكثيرين الذين أثنوا على وفائه وتذكّره الدائم لأهله وجيرانه.