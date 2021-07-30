فرقة “واما” في كليب جديد.. “نجمة معدية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح نجوم فريق “واما” المصري أغنيتهم الجديدة “نجمة معدية”، على قناة الفرقة الرسمية على موقع “يوتيوب”، ولاقت الأغنية تفاعلاً واسعاً وردود فعل إيجابية من الجمهور.

وتدور فكرة الأغنية حول فتاة مجهولة خطفت بجمالها أنظار نجوم فريق “واما” أثناء مرورها بسيارتها بجوار سيارة أعضاء الفريق، ليسيروا خلفها بسيارتهم ويجدوا أنفسهم في الساحل الشمالي.

وتقول كلمات الأغنية: “طلعت على الصحراوي بالعربية ماشية ماشية بالعربية.. عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوربية.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي يا أرض اتهدي ما عليكي قدي.. وشوف الحلو أما بيحلوا”.

أغنية “نجمة معدية” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكساج “توما”، ومنتج منفذ محمد سرور، وأخرج فيديو الأغنية شادي قاسم.

وحرص نجوم فريق “واما”: محمد نور، وأحمد فهمي، ونادر حمدي وأحمد الشامي، على نشر مقطع من الأغنية الجديدة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن طرحها عبر قناة الفريق على “يوتيوب”.

وتفاعل عدد من جمهور فريق “واما” مع الأغنية الجديدة التي طرحوها، معربين عن سعادتهم بهذا التعاون الذي يجمع أعضاء الفريق مجدداً.

وظهرت فرقة “واما” كفرقة موسيقية فقط لتتجه بعد ذلك للغناء وإصدار أول ألبوماتها بعنوان “يا ليل”، وكان هذا الألبوم بمثابة الانطلاقة الأبرز في مشوار أعضاء الفرقة الفني، حيث رسخت أقدامها في مجالات مختلفة حيث سلك المطربان محمد نور وأحمد فهمي طريقهما في الغناء المنفرد، كما تألق فهمي أيضاً في التمثيل، واستطاع الموزع الموسيقي نادر حمدي أن يصنع لنفسه اسماً كبيراً في مجال الموسيقى مع ألمع المطربين، منهم السوبر ستار تامر حسني وعمرو دياب.

ولهم عدة ألبومات، هي: “يا ليل” (2003)، و”ياغالي عليا” (2005)، و”رايحه جايه” (2010)، و”كان ياما كان” (2015).