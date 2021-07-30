وائل كفوري في الصدارة.. “البنت القوية” تحلق عالياً بين الملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لايزال كليب أغنية “البنت القوية”، للنجم اللبناني وائل كفوري، يحصد النجاح ويحقق مشاهدات عالية ويتصدر قائمة الأكثر تداولاً، منذ طرحه على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، في 12 يوليو الماضي.

وحقق كليب “البنت القوية” 25 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، متصدرًا قائمة الأكثر تداولاً في أكثر من دولة عربية وعالمية، رغم مرور أسبوعين على طرحه.

ويحتل كليب “البنت القوية” المركز الأول في لبنان، والمركز الثاني في السويد، والمركز الثالث في البحرين وفلسطين، والمركز الرابع في الكويت والإمارات، والسابع في تونس، والثامن في العراق والدنمارك، والعاشر في المغرب، والحادي عشر في السعودية وهولندا، والثالث عشر في مصر، والرابع والعشرين في أستراليا، والثلاثين في اليمن.

يذكر أن وائل كفوري طرح منذ أسبوعين أغنيته الجديدة “البنت القوية”، على قناته على موقع “يوتيوب”، ولاقت الأغنية تفاعلاً واسعاً وردود فعل إيجابية من الجمهور.

تدور فكرة الأغنية حول فيديو يجمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، في لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم في منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، في جو يغمره المرح والسعادة.

وتعاون كفوري في هذه الأغنية الجديدة مع سليم عساف، الذي وضع كلمات وألحان الأغنية وتولى توزيعها المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

وتقول كلمات الأغنية: “إذا أنتي تركتيني.. وبطلتي تحبيني.. والله لخلي عيني.. ما تعود تشوف.. وإذا أنتي فليتي.. يعني نخرب بيتي.. شو بعمل بحالي.. مش معروف.. أنتي خلقتي لقلبي.. اللي مطرحك جواته.. بكلمة منك بيعيش.. وكلمة بتنهي حياته”.

كما تضمنت كلمات الأغنية: “يا ويلي من حبّا.. سكّر على مربّى.. إحساسي وأنا جنبا.. مش مقبول.. هالبنت القوية.. شو غيرت فيي.. لهفتها وخوفا علي.. مش معقول”.