بلقيس تستفتي جمهورها في شعرها الأزرق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة بلقيس فتحي، جمهورها مجموعة من الصور تضمنت كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “جبار”، والتي طرحتها قبل أيام وحققت نجاحاً ساحقاً وسط تفاعل واسع من الجمهور أوصلها إلى “الترند” العالمي ومشاهدات اقتربت من 3 ملايين مشاهدة.

وأطلت بلقيس، على الجمهور في حسابها على موقع “إنستغرام”، معتمدة صبغة اللون الأزرق في شعرها، حيث استفتت الجمهور في هذا اللون، وسط توقعات بأنها ترغب في اعتماده كنوع من التغيير، أو أنه سيكون “لوك” جديداً.

وظهرت بلقيس في صورة وهي تجلس مرتدية النظارة مع الشعر الأزرق، بينما في الصور الأخرى دونها، كما نشرت صورة وهي تقف أمام “الميكروفون” وتغني، وتركت تعليقاً على الفيديو قائلة: “حبيتو الشعر الأزرق في كليب جبار؟”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور حيث تخطت إعجاب المائة ألف شخص، فضلاً عن آلاف التعليقات، التي قال من خلالها البعض إنه “لوك” جيد، وأشادوا بشكلها في الشعر الأزرق، بل ووصفوا شخصيتها بعد ظهورها به بأنها “قوية”.

ومؤخراً، احتفلت بلقيس فتحي بنجاح فيديو كليب أغنيتها “جبار”، مؤكدة أنه حقق أرقاماً قياسية، حيث أعلنت عن تصدر “جبار” “ترند 1” في الإمارات وسلطنة عمان واليمن، وجاء في المركز الثاني في “ترند” الكويت، بينما جاء في المركز الثالث بالبحرين والرابع في السعودية ولبنان والأردن وليبيا، والخامس في تونس، وحل بالمركز الثامن في المغرب، والتاسع في العراق، والسادس عشر في مصر والجزائر، كما دخل في “الترند” العالمي، وحل بالمرتبة الثامنة والعشرين.

وتوجهت بلقيس بالشكر إلى فريق عمل الأغنية والكليب، الشاعر والملحن رامي الشافعي، والمؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ والمخرج إيلي فهد، وكتبت عبر حسابها في “إنستغرام”: “#جبار تحقق أرقاماً قياسية وترند عربي وعالمي.. شكر كبير لفريق العمل الجبار”.