رابح صقر يحلّق مع جمهور جدّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أسبوع صاخب وحافل بالطرب والرومنسية، استقطبت شركة بنش مارك Benchmark لهذا الأسبوع، صقر الأغنية الخليجية الموسيقار رابح صقر، الذي نقل جمهور Jeddah Super Dome الى أجواء طربية خليجية، وذلك ضمن حفلات صيف جدة المستمرة في أسبوعها السابع على التوالي.

كما جرت العادة، استقبل الموسيقار رابح صقر وفد من المنظّمين على رأسهم السيد محمد زكي حسنين، حيث أعرب رابح صقر عن سعادته عقب وصوله الى مطار جدة، وتوجّه بالشكر الى شركة Benchmark المنظّمة وهيئة الترفيه السعودية على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ، لدعوته للمشاركة بحفلات صيف جدة.

سهرة مساء أمس الخميس كانت خليجية بامتياز، شهدت توافد حشد كبير من الجمهور السعودي، ولكن تحت تشدد كبير والتزام بإجراءات السلامة من قِبل شركة بنش مارك، حفاظً على سلامة الجمهور واحترام الإجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية والتباعد الإجتماعي.

هذا وكان الفنان رابح صقر قد طالب شركة بنش مارك زيادة عدد المقاعد حتى لا يستاء منه جمهوره العريق، سيّما نفذت بطاقات الحفل، التي تراوحت أسعارها بين 245 و3000 ريال سعودي، بعد خمس ساعات فقط على طرحها، كما عبّر عن اشتياقه الى الجمهور السعودي وطلب منهم إختيار الأغنيات التي يرغبون في سماعها.

قدّم الحفل الإعلامي سامي جميل، أما رابح صقر فقد حيّى جمهور جدّة معبّرا عن شوقه الجزيل وتمنى لهم أن يمضوا أمسية ممتعة.

افتتحت الحفل الفنانة حنين المنصور، وذلك ضمن مبادرة هيئة الترفيه وشركة بنش مارك Benchmark بدعم المواهب السعودية الشابة، بتوجيه من معالي المستشار تركي آل الشيخ، وذلك عبر إعطاء فرصة للفنانين والفنانات السعوديين الشباب لافتتاح حفلات موسم الصيف بوصلات غنائية، في إطار إظهار المواهب السعودية ودعمها.