شريهان تبهر الجمهور والفنانين أيضاً في “كوكو شانيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت النجمة المصرية شريهان إبهار الجمهور العربي من خلال مسرحية “كوكو شانيل” التي تقدّمها على منصة “شاهد VIP”، من دون أن يؤثر ابتعادها لـ 30 عاماً عن خشبة المسرح، واحتجابها ما يقارب الـ 20 عاماً عن الأضواء، في موهبتها التي لم تنطفئ بل ازدادت صقلاً وتوهّجاً.

ونالت شريهان إشادات من الجمهور ورواد شبكات التواصل الاجتماعي والنقاد والإعلاميين وأيضاً الفنانين على امتداد الوطن العربي، من بينهم: أحلام الشامسي وشهيرة ومحمد حماقي ولميس الحديدي وهند صبري وسميرة سعيد.

وتجسّد شريهان في المسرحية شخصية “كوكو شانيل”، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي وُلدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها أُدخلت إلى دار للأيتام، لنعيش معها تفاصيل رحلتها.

و”كوكو شانيل” مسرحية من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج “العدل غروب”، وقُدّمت في عرض أول وحصري لمناسبة عيد الأضحى المبارك في 20 تموز (يوليو).