تيم حسن يطل على الجمهور من “الجيم”.. وتفاعل واسع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطل النجم السوري، تيم حسن، على الجمهور من خلال صورة جديدة نشرها عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، ظهر وهو داخل “الجيم” في استراحة من ممارسة الرياضة.

وجاء ظهور حسن مرتدياً “قفازات” في يده، وترك تعليقاً على الصورة قال فيه لجمهوره: “مساء الخير”، بينما توقع البعض أن تكون الصورة من كواليس الجزء الأخير من مسلسل “الهيبة”.

وحظيت طلة حسن بتفاعل واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث نالت الصورة إعجاب الجمهور بأكثر من 160 ألف “لايك”، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف تعليق، عكس بها المتابعون محبتهم للنجم السوري.

وربما زاد التفاعل على تلك الصورة كون تيم حسن اعتمد أن يكون من الفنانين المقلين في الظهور على “السوشيال ميديا”، خلال الفترة الماضية فتلك الصورة هي الوحيدة التي نشرها طوال هذا الشهر، حتى إنه لم يظهر بتهنئة أو رسالة للجمهور في مناسبة عيد الأضحى الماضي.

وكان قد قال تيم حسن إنه يواصل يومياً تصوير مشاهده في مسلسل “الهيبة”، بجزئه الأخير بعدما قرر صناع العمل انتهاءه عند الجزء الخامس، إذ نشر في وقت سابق صورة له عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، بدت أنها من كواليس التصوير حيث ظهر وهو يمسك “ثعباناً”، مشوقاً الجمهور نحو تطورات شخصية “جبل شيخ الجبل”، التي يجسدها.

واستطلع تيم حسن في تعليقه رأي جمهوره بشأن توقعاتهم لأحداث الموسم الجديد من المسلسل، فكتب: “نتابع تصوير الهيبة-جبل يومياً، إن شاء الله يعجبكم.. شو متخيلين يصير بآخر جزء؟”.