قرار جديد من المحكمة في قضية شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرّرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي بالنقض، وطالب فيها بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة، إلى 17 من شهر تشرين الأول “أكتوبر” المقبل.

وكان المحامي قد قال في الدعوى التي أقامها ضد كلٍ من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان، إن “النقابة كانت دوماً تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أن في الفترة الأخيرة ظهرت فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدواراً تحرّض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، وهو ما ظهر واضحاً في تقليد بعض هؤلاء الشباب أسلوب الممثل المذكور في أعمال العنف وحمل السلاح في أعماله التي تعكس انحداراً فنياً وأخلاقياً وتؤسّس لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجاً له”.

وطالب المحامي في دعواه، بإصدار حكم عاجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.