شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك تيما تحتفل بعيد ميلادها الـ 17 على مسرح ساقية الصاوى .. أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة عيد ميلادها ١٧ تقيم فرقة بلاك تيما حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوى وذلك يوم الجمعة الموافق ٦ أغسطس فى تمام الساعة السابعة مساءا ، وسط حضور جماهيرى كبير وذلك مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى للحماية من فيروس كورونا المستجد .

ويقدم ثلاثي الفرقة أمير وبحر وعبده ، باقة متنوعة من أغانيهم التى يعشقها جمهورهم خلال الحفل أغانيها مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعني" و"أخبار أهرام جمهورية" ومقتطفات من ألبومها الأخير "لون الكاكاو"، مع إعادة توزيع مجموعة من أغنياتها المعروفة .



بلاك تيما

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ومحمد عبده ، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد ان اقام العديد من الحفلات فى مختلف الاماكن الثقافية فى مصر كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك اوورد للشرق الاوسط ، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.