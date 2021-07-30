فايز المالكي ينشر فيديو مؤثر لسعودية أم لخمسة أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة: “لا مساعد لها الا الله”

كتب امير فتحي في الجمعة 30 يوليو 2021 08:43 صباحاً - نشر الفنان السعودي فايز المالكي عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لسيدة سعودية لديها خمسة أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس لديها أي معين او مساعد في خدمتهم والصرف عليهم.

وعلق فايز المالكي على الفيديو كاتبا: “هالعظيمة اللي عمرها 60 سنه _و5 عيال تغسلهم توكلهم تلبسهم توديهم الحمام اكرمكم الله واحد واحد تركبهم واحد واحد ع العربيات تنزلهم واحد واحد اسرتهم وقت النوم والراحة لا شغاله ولا مساعد لها الا الله وفوق كل هذا مؤمنه وصابرة وشاكرة احنا بنعمه ولا ندري وربي”.

ثم تابع “وسبحان الله كلهم الخمسة اعاقتهم في اليدين والارجل تخيلو ان علاج يكمل فقط في علاج طبيعي وباذن الله ان يتحسنو”.

وكان المالكي قد طلب من جمهوره مساعدته في الوصول إلى شخص، قال إن له فضلاً عليه منذ نحو 16 عاماً، حيث أعلن عن رغبته في الوصول إليه.

ولم يوضح المالكي، في تغريدته ما يريد أن يفعله ما هذا الشخص، لكنه أوضح للجمهور أنه يعمل موظفاً في إدارة تعليم المنطقة الشرقية بالمملكة.