علي كاكولي يخرج عن صمته ويوضح حقيقة القبض عليه

كتب امير فتحي في الجمعة 30 يوليو 2021 08:43 صباحاً - خرج الممثل الكويتي علي كاكولي عن صمته بعد إنتشار خبر على مواقع التواصل الإجتماعي يفيد بإلقاء القبض عليه بعد أن عثر بحوزته على المخدرات في مطار الكويت
.وقد نفى علي كاكولي الخبر ببيان رسمي نشره عبر حسابه على انستغرام، قال فيه: “خبر فيه إفتراء على سمعة الفنان وعلى عائلته يجب على الجميع الثبت من صحة الخبر وعدم الإستعجال بتداوله. وإن من يتناقل هذا الخبر لا يريد الخير وإنما الشر بعينه”.
كما دعا في البيان بألا يتم تناقل الخبر، مشيراً :”كل من يساهم من قريب أو بعيد في ترويج مثل هذه الشائعات وإعدادها وإرسالها يضع نفسه أمام المسالة القانونية المشددة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.