محمد أنور يعتذر على الهواء لهاني شاكر.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حل الفنان الكوميدي محمد أنور ضيفا على برنامج "يحدث في مصر" من تقديم شريف عامر، والمذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وتوجه أنور بالاعتذار خلال المقابلة التليفزيونية لنقيب الموسيقيين هاني شاكر بسبب طرحه أغنية "إنتوا كده كلكوا" دون الحصول على تصريح من النقابة قائلا: "أعتذر مبدئيا للأستاذ هاني شاكر، بنحبك جدا ومش قصدنا أي حاجة، ما قدمناه اسكتش، مش راب ولا مهرجان ولا أغنية، ولا شيء نتحاسب عليه".

وتعاون محمد أنور مع المطربة يسرا الجندي لأول مرة، في أغنية "إنتوا كدة كلكوا" والتي تعتمد على الصراع بين المرأة والرجل، وتم تصويرها بشكل كوميدي، وضم الكليب عددا كبيرا من النجوم مثل شيماء سيف، محمد ثروت، أوس أوس، أكرم حسني، سليمان عيد".



يذكر أن شهرة محمد أنور بدأت من خلال مسرح مصر، واكتشفه الفنان أشرف عبدالباقي، وتحمل عبء البطولة المطلقة في مسلسل بعنوان "إسعاف يونس" ومن المتوقع أن يقوم بتصوير جزء ثان من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول.



