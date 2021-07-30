مي حلمي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الإعلامية المصرية مي حلمي عن إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، مؤكدة أنها تعاني أعراضا شديدة.

وأكدت مي حلمي، خلال ردها على أسئلة المتابعين عبر تطبيق أنستقرام إصابتها بفيروس كورونا، وقالت مبررة سبب غيابها: "تعبانة وعندي كورونا، تعبانة جدا صدقوني بموت حرفيا من الكحة والصداع.. وفقدت حاستي الشم والسمع".

وكانت مي حلمي أعلنت عن رغبتها في الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "وآدي السوشيال ميديا حبة بقا"، ووضعت رمز باب مغلق، تعبيرا منها عن إغلاقها حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترددت مؤخرا أخبار حول ارتباطها بمطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش، لكنها سرعان ما نفت الخبر عبر أنستقرام وكتبت: "خلصتوا أخبار، الأسبوع الجاي، عندي إعلان مع حد من زمايلي بردوا، هصحى من النوم ألاقيكم خاطبني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول".



وتابعت مي حلمي: "ده قراري، يرجعلي بعد إذنكم، بس مش كل ما حد يتصور معايا يبقى مرتبطين.. نهدي بقى الأخبار والإشاعات، بقالكم أسبوعين مش مريحين مش فاهمة ليه، هو أنا قاعدة في بيتكم، وعاوزين تخلصوا مني".



