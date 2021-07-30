نجوى كرم تطلق "مغرومة 2" مع معتصم النهار

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"الخليج 365": طرحت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ أغنيتها المصورة الجديدة "​مغرومة 2​"عبر قناتها الخاصة على "اليوتيوب" وهي من كلمات وألحان نبيل الخوري، وتوزيع ​داني حلو​، وإخراج حسن غدار، وشهدت الأغنية المصورة ظهوراً خاصاً للممثل السوري ​معتصم النهار​.



يشار إلى أن كرم تصدرت الترند في لبنان بوسم "​نجوى كرم مغرومة 2​"، منذ أن بدأت الترويج لعملها، إذ نشرت الملصق الإعلاني للأغنية عبر حسابها على الإنستغرام، مشيرة الى انها الجزء الثاني لأغنيتها الشهيرة "مغرومة" التي صدرت عام 1998، والتي حققت نجاحاً بارزاً حينها.

وأرفقت تعليقاً مع المنشور: "ب ١٩٩٨ - كانت … اليوم ٢٠٢١ ولكل العمر".