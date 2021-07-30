شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد ينتظر عرض 4 أفلام سينمائية منها "الإنس والنمس" و "المحكمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الكوميدى سليمان عيد فى 4 أفلام سينمائية، من المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، وهى "الإنس والنمس"، للنجم محمد هنيدى، و"200 جنيه، بطولة هانى رمزى ونيللى كريم وآخرون، و"تماسيح النيل"، بطولة مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى، و"المحكمة"، بطولة غادة عادل وفتحى عبد الوهاب.

وقال عيد لـ"الخليج 365"، إنه أعتذر عن فيلم "معالى ماما"، بطولة الفنانة بشرى، وذلك لانشغاله بتصوير عدد من الأعمال الأخرى خلال نفس الفترة

من ناحية أخرى كشف عيد عن تحضيره لعدد من الفيديوهات الكوميدية مع النجم كريم محمود عبد العزيز بعد نجاح آخر فيديو لهما، الذى قدما فيه أغنية مهرجانات شعبية بطريقة كوميدية ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أن العلاقة بينه وبين كريم طيبة منذ فيلم "الناظر" إذ كان كريم فى ذلك الوقت طفلا صغيرًا.

كان تليفزيون ”الخليج 365”، قد استضاف الفنان سليمان عيد، للحديث عن أبرز المواقف الشخصية فى حياته وعلاقته بكبار النجوم، وصرح: "زمان كان في نجوم بيمنعونا .. زمان كان النجم الأوحد.. وكان في نجم كبير عمل معايا موقف ومشانى من البروفات بسبب إفيه قولته.. قالى أنا معنديش كدة".