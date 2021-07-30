داوود حسين يطلب الدعاء للممثلة الكويتية انتصار الشراح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طلب الفنان الكويتي داوود حسين، من جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، الدعاء للفنانة انتصار الشراح، التي تعاني من أزمة صحية، أصابتها في مارس الماضي.

ونشر داوود صورة لانتصار، معلقًا "دعواتكم لأختنا العزيزة انتصار الشراح.. اللهم شافيها وعافيها وشافي وعافي كل مريض يا أرحم الراحمين".

كانت المذيعة الكويتية مي العيدان، أعلنت في أخر مارس 2021 نقل الفنانة الكويتية الكبيرة انتصار الشراح إلى العناية المركزة، عقب إصابتها بأزمة صحية نتيجة نقص بالأكسجين وبكتيريا الدم.

ونشرت مي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دعواتكم للفنانة الكبيرة إنتصار الشراح، حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم".

وأضافت: "دعواتكم يا جماعة الخير، فلا يرد القضاء سوى الدعاء.. اللهم أشفها وعافها وأجرها وأرجعها لأهلها وأولادها ومحبيها بكامل عافيتها".

وكانت الفنانة انتصار الشراح، قد تعرضت لأزمة صحية في نوفمبر 2020 ودخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى الأميري، بعد تدهور حالتها الصحية وخضوعها لجراحة في الأمعاء.