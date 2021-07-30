عرض قطعة من كعكة زفاف الأميرة ديانا للبيع بالمزاد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 07:34 صباحاً - صدق أو لا تصدق: كعكة زفاف منذ 40 عاماً لاتزال بحالتها ومعروضة للبيع؟!

بالفعل، إنها كعكة زفاف الأميرة "ديانا" والأمير "تشارلز". شريحة كبيرة منها لا تزال ملفوفة في غلاف بلاستيكي معروضة للبيع - في 11 أغسطس - بعد 40 عامًا من عقد قرانهما.



قصة الكعكة

زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز- الصورة من حساب الأميرة ديانا على إنستغرام



وبحسب موقع "ميرور" كانت هذه القطعة جزءًا من كعكة زفاف الأميرة "ديانا" والأمير "تشارلز" من بين ما مجموعه 23 كعكة رسمية لحفل الزفاف، بما في ذلك كعكة فواكه بطول 5 أقدام تزن 225 رطلاً.

تم إهداء هذه القطعة لأحد موظفي الملكة الأم في كلارنس هاوس، وتُدعى "مويرا سميث" بعد حفل عام 1981. ويُعتقد أن هذه الشريحة قد تم قطعها من كعكة تم توزيعها على الموظفين في كلارنس هاوس لشكرهم على جهودهم.

تم الحفاظ على الشريحة - التي يبلغ قياسها 8 بوصات في 7 بوصات وتزن 28 أونصة - في غلاف بلاستيكي في علبة كعكة قديمة لمدة أربعة عقود.

احتفظت بها عائلة "مويرا" حتى عام 2008 حتى استحوذ عليها أحد هواة الجمع الذي يبيعها الآن مع البائعين بالمزاد دومينيك وينتر، من سيرنسيستر، جلوسيسترشاير.

والجزء المثير للإعجاب أن الكعكة لاتزال محتفظة بشكلها وزينتها وألوانها الأزرق والأحمر والذهبي منذ الزفاف.



كعكة صامدة أمام الزمن

قطعة الكعكة- الصورة من موقع ميرور



وصف القائمون بالمزاد الشريحة بأنها "خزنة ملكية فريدة من نوعها" لكن نصحوا بعدم تناولها لأسباب صحية.

قال "كريس ألبوري" خبير تقييم التذكارات الملكية في دومينيك وينتر: " بعد 40 عامًا، من الواضح أنه مقدر لهذه الكعكة أن تستمر، ولكني مازلت لا أوصي بتناولها."

وأضاف: "إنها تذكار غريب وفريد من نوعه يحتفل بزفاف ملكي يحمل سحرًا دائمًا مع عشاق الملوك البريطانيين في جميع أنحاء العالم."



زفاف "تشارلز" و"ديانا"

الأميرة ديانا- الصورة من حساب الأميرة ديانا على إنستغرام



شاهد حفل زفاف القرن ما يقدر بنحو 750 مليون شخص على مستوى العالم، حيث أقيمت حفلات في الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة للاحتفال به.

انفصلا عام 1992 وتم الطلاق عام 1996 بعد زواج دام 15 عاماً.

توفيت "ديانا" بشكل مأساوي عن عمر يناهز 36 عاماً في حادث سيارة عام 1997.

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