شاهد.. وصلة رقص لـ نوال الزغبي وماغي بو غصن على أنغام “أرقص”

كتب امير فتحي في الجمعة 30 يوليو 2021 06:50 صباحاً - شاركت كل من الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ ومواطنتها الممثلة ما غي بو غصن مقطع فيديو عفوي ظهرا فيه وهما تضحكان وترقصان على أنغام أغنية “​أرقص​” التي أصدرتها نوال مؤخراً.

وأرفقت نوال الزغبي الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، بتعليق قالت فيه: “عم برقص أنا وسحورة ورح نعيط لماغي تشاركنا”.

بدورها علقت ماغي بوغصن كاتبة: “أرقص مع القمر وشو بحبك نوال الزغبي”.

وأثار الفيديو إعجاب المتابعين وإنهالت التعليقات بعد دقائق من نشره.

يُذكر أن “أرقص” من كلمات أحمد حسن راؤول والحان ألفريد الأسعد وتوزيع موسيقي روبير الأسعد. أما الفيديو كليب فقد تم تصويره تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد،