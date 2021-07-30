شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض فيلم King Richard للنجم ويل سميث فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح فيلم King Richard للنجم العالمى ويل سميث بدور العرض المصرية 17 نوفمبر المقبل، ويجسد ويل سميث فى أحداث الفيلم شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التنس سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز، على أن تقوم ديمي سينجلتون، بلعب دور سيلينا ويليامز فى العمل، وسانية سيدني تلعب دور فينوس ويليامز.

العمل الجديد سيكون من إنتاج شركة Warner Bros، يحكي قصة ريتشارد ويليامز، والد أيقونات التنس فينوس وسيرينا ويليامز التي ستلعبها سانيا سيدني (Fences, Hidden Figures)، وديمي سينجلتون (Godfather of Harlem)، على التوالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

كان "سميث" قد قال فى تصريحات صحفية سابقة إنه شغوف بشكل كبير لتجسد تلك الشخصية الأسطورية على حد وصفه.

وتوجت سيرينا ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 1999، وفازت فينوس ببطولة ويمبلدون في عام 2000، وتعتبر الأولى أسطورة داخل عالم التنس بعد تحقيقها 23 لقباً للفرد فى سباقات "جراند سلام" لتحل المركز الثانى لأكثر اللاعبات تحقيقا للبطولات بعد مارجريت كورت.

كما أن سيرينا هى آخر لاعبة احتفظت بألقاب الفردى الأربعة الكبرى (الولايات المتحدة المفتوحة ، ويمبلدون ، بطولة فرنسا المفتوحة ، بطولة بريطانيا المفتوحة) في نفس الوقت، وتعتبر هى اللاعب الثالث فقط الذي قام بذلك مرتين، بعد كريس إيفريت ورود لافير، بينما فينوس لديها سبعة ألقاب جراند سلام، مع 14 لقب لشقيقتها.