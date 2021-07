أصبحت من أجمل الممثلات الشابات.. متزوجة فنان شهير وحجابها تحول إلي موضة.. ركز جيداً واكتشف من هي؟

كتب امير فتحي في الجمعة 30 يوليو 2021 03:50 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية الشابة “هنا الزاهد” التى شاركت جمهورها ومتابعيها بصورة لها وهي بعمر الطفولة، وعلّقت عليها قائلة :”ليه الكلكعة دي يا امي بتعملوا فينا كده ليه I use to be a ninja”.وتفاعل المتابعين معها، كما تناقلها الكثير من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديـا. .

وتزوجت الفنانة هنا الزاهد من الفنان أحمد فهمي، في 11 ستمبر من العام 2019، وأثار حفل زفافهما جدلاً واسعاً بسبب خروجه عن الحفلات التقليدية، حيث ظهرت هنا الزاهد بإطلالة تشبه إطلالات أميرات ديزني، إلى جانب تقديم فهمى أغنية طريفة لها في حفل زفافهما.

وكانت هنا الزاهد، قد أعربت عن سعادتها بسبب تقليد بعض الفتيات لطريقة ارتدائها للحجاب في قصة “قولي لأحمد”، ضمن أحداث مسلسل “حلوة الدنيا سكر” والتي تظهر فيها هنا بشخصية طبيبة محجبة تدعى “مريم”.

ونشرت هنا الزاهد مجموعة من الصور التي وصلتها لفتيات قلدن ربطة الحجاب الخاصة بشخصيتها في المسلسل، وكتبت معلقة: “مبسوطة جدا إن شكل الحجاب كان عاجبكم، شكرا لكل البنات اللي بعتولي أنهم مبسوطين بشكل الحجاب أن أنا طلعتوا بشكل ده .. لأن ده فعلا شكل الحجاب اللي إحنا بنشوفوا في الحقيقة ومنهم صحابي وأهلي، الحمدلله يارب، شكرا لكل البنات اللي بعتولي صورهم وهم لابسين زي شخصية مريم”.

طفولة ونشأة الفنانة :

هنا الزاهد هي فنانة مصرية، ولدت في القاهرة عام 1994م، والدتها هي زوجة الفنان الراحل طلعت زكريا (شيرين المنزلاوي)،وهو زوج والدتها فقط، بدايتها الفنية كانت وهي صغيرة عام 2009م مع الفنان محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس وأحفاده، لكنها حصلت على شهرة أكبر بعدما شاركت في أكثر من مسلسل في عام واحد ، فقد قدمت هنا ثلاث مسلسلات عام 2015م هم ألف ليلة وليلة والبيوت أسرار ومولانا العاشق .

أول عمل كوميدي لها :

دورها الكوميدي في مسلسل مأمون وشركاه مع الفنان عادل إمام كانت نقلة كبيرة لها وانطلاقها نحو النجومية، قالت في إحدى المقابلات أن عملها مع ( عادل إمام ) هو الذي ساعدها كثيرا وكلام عادل أمام لها بإنها صاحبة موهبة كبيرة وعليها الإستمرار أكثر فإنها صاحبة موهبة كبيرة.

هنا الزاهد لم تمثل بالتلفزيون فقط بل شاركت في بطولة أفلام أهما فيلم عقدة الخواجة مع حسن الرداد، رغم إنه لم يكن الفيلم الأول لها لكنه البطولة الأولى لها ، فقد أحبت الدور ورد فعل الجمهور على دورها، فقد كان فيما مزيج من الكوميدي والأكشن الممتع والرومانسية الجميلة فهو فيلم مختلف عما يقدمه حسن الرداد .

رغم تقديمها لأدوار الكوميدي إلا أنها لم تدخل الوسط الفني لتقدم هذا اللون، وكانت تتمنى أن تقدم المزيد من الأدوار التراجيدي مثل دور الفتاة المدمنة في مسلسل فرق توقيت، لكن بعدما قدمت دورها مع الفنان عادل إمام أصبحت مطلوبة أكثر في الأدوار الكوميدية، قالت إنها محظوظة جدا بعملها مع الفنان الكبير عادل أمام ، يوجد الكثير من النجوم الكبار لم يحصلوا على هذه الفرصة حتى الآن ، خاصتا بعد مكالمة منه بعد عرض المسلسل وأخبرها إنها ( عفريتة تمثيل ).

أعمال مسلسلات وأفلام ومسرحيات

يوميات ونيس وأحفاده ج6 – خطة جيمي – فرق توقيت – ألف ليلة وليلة – البيوت أسرار – مولانا العاشق – مأمون وشركاه – الميزان – مسرحية أهلا رمضان – في ال لا لا لاند – فولي – شنطة حمزة – سك على إخواتك – فيلم عقدة الخواجة – بني آدم – فيلم بيكا – مسلسل أيوب – فيلم قصة حب – مسلسل حلوة الدنيـا سكر.

