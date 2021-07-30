بينهم حبيب الحبيب وليلى اسكندر.. السعودية تعاقب 4 مشاهير لنشرهم اعلانات مضللة

كتب امير فتحي في الجمعة 30 يوليو 2021 02:47 صباحاً - أعلنت وزارة التجارة السعودية، ليل الخميس، تغريم أربعة من مشاهير موقع ”سناب شات“، من ضمنهم الفنانين السعودي حبيب الحبيب، واللبنانية ليلى إسكندر، بسبب نشرهم إعلانات تضمنت ”خداعا وتضليلا“ للمستهلكين.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر ”قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية، بحق 4 مخالفين، لنشرهم إعلانات مخالفة على سناب شات، عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلا وخداعا للمستهلكين“.

وأضافت الوزارة أنه جرى تغريم المخالفين الأربعة بإجمالي 160 ألف ريال (نحو 43 ألف دولار).

وتتعلق قرارات الوزارة بكل من: أحمد عبدالله السالم، كويتي الجنسية، والفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، والفنان السعودي حبيب الحبيب، ونازلي جان كوز، التي تحمل الجنسية التركية.

وعاقبت الوزارة، الأشخاص الأربعة، بـ“توجيه إنذار لهم لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية“، وفرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال (نحو 11 ألف دولار) على كل منهم، ونشر هذه القرارات الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

وتحذر السلطات السعودية، بشكل مستمر من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية ”الفوركس“ غير المرخص في المملكة.