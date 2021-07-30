شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: اشتغلت كتير على أغنية "انتو كدة كلكوا" ولو عملت ديو مع بيكا هنقفل النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد أنور مازحا إنه عندما بدأ فى مجال التمثيل كان حلمه منافسة عدد من الفنانين أمثال أحمد عز وأمير كرارة وكريم عبد العزيز، ولم يكن يتخيل مطلقا أنه سينافس عنبة وشاكوش، مضيفا: "من أيام مسرح مصر بتلكك عشان أغنى"، مضيفا أنه ليس مغنى ولا مؤدى مهرجانات ولكن الذى قدمه "اسكتش"، وأنه سيكمل فى هذا الأمر ولكن عندما تأتى الفكرة الجيدة.

وتابع أنور، خلال لقائه فى برنامج يحدث فى مصر والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، أنه اشتغل على أغنية "انتو كدة كلكوا" 6 أشهر، والسبب أنه يحب يركز ويهتم بالتفاصيل، فبدأ الموضوع من الصفر، مضيفا: "سبب نجاح الأغنية إن الحوار اللى فيها متكرر عبر الأجيال وكنت حابب أعمل حاجة شبة (هو وهى)، والأغنية نزلت قبل العيد بيوم وملهاش أى علاقة بأى حوادث حصلت مؤخرا"، مؤكدا: "وانا رايح أصور الأغنية مراتى أخرتنى حوالى ساعتين عن ميعاد التصوير".

وأضاف أنور أن النجوم الذين ظهروا معه فى الأغنية تحمسوا كثيرا للفكرة رغم أنه كان قلقا فى البداية ومكسوف، مضيفا: "احنا بنعتذر لأستاذ هانى شاكر وده اسكتش والله مش أغنية ومش قصدنا أى حاجة والله، والاغنية عاجبة أشرف عبد الباقى جدا وبيشغلها قبل بداية عرض مسرحية جريمة فى المعادى"، مشيرا إلى أن هناك عرضا مسرحيا بعنوان "شمسية وأربع كراسى" سيبدأ عرضها الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه لم يحصل حتى الآن على جنيه واحد من الأغنية ويحسب عدد المشاهدات من أول مشاهد، مضيفا: "ولو عملت دويتو أنا وحمو بيكا هنقفل نقابة المهن الموسيقية".

وتابع أنو أنه فى البيت زوج مثالى وبيتوتى جدا وبيعمل حاجات كثير فى البيت مثل السباكة والدهان، مضيفا أنه قام بعمل فورمة الساحل وتدرب لمدة أسبوعين واتصور ونزل الصور ولم يقم أحد من المنتجين بالاتصال به، فقام بعدها بتناول الطعام بشكل عادى ولم يلتزم بهذا الأمر، مضيفا أن الذى نصحه بالذهاب إلى الجيم هو الفنان أحمد عز، مشيرا إلى أنه يتمنى الظهور معه فى أحد الأدوار الفنية، وأكد أنور أن التمثيل بالنسبة له متعة خاصة ويحضر حاليا لفيلم "السخنة" إخراج هانى حمدى وتأليف هانى نظير وهو بطولة جماعية يضم أيتن عامر وكريم عفيفى وملك قورة وعددا كبيرا من ضيوف الشرف، وعلق مازحا: "ياريت عز يسحب فيلمه من السينمات علشان ناكل عيش، وخايف أغنى فى البرنامج علشان القناة متتقفلش".