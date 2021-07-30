شكرا لقرائتكم خبر عن أخت العروسة.. رنا رئيس تحتفل بزفاف شقيقتها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور من حفل زفاف شقيقتها، حيث تألقت خلاله من خلال صور وفيديوهات عكست فرحتها الشديدة بتلك المناسبة مثلما انعكس في تعليقات متابعيها ممن وصفوها بـ"أخت العروسة".



رنا رئيس

وتأتى فرحة رنا رئيس بعدما شاركت خلال ماراثون دراما رمضان الماضى بنجاح مسلسلين مهمين شهدا تألقها حينما لعبت دور ابنة ياسر جلال في مسلسل "ضل راجل"، في حين لعبت دور ابنة أنوشكا بمسلسل نجيب زاهى زركش مع النجم يحيى الفخراني.



رنا رئيس وشقيقتها

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.



رنا رئيس خلال حفل زفاف شقيقتها

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.