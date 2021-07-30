شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تطرح كليب "مغرومة 2" بعد نجاح الجزء الأول منذ 23 عاما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة نجوى كرم أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "مغرومة 2"، على موقع يوتيوب، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج حسن غدار، وحمل الكليب مفاجأة للجمهور وهو ظهور الفنان السورى معتصم النهار ضيف شرف بنهايته.

وكانت نجوى قد نشرت مؤخرا البوستر الرسمي للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشارت إلى أن هذه الأغنية هي الجزء الثاني للأغنية التي أصدرتها في العام 1998، والتى حققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً قائلة: "1998 – كانت.. اليوم 2021 ولكل العمر".

أغنية "مغرومة 2" من كلمات وألحان نبيل الخورى، وتوزيع دانى حلو، وهى الجزء الثانى من أغنيتها التي طرحتها عام 1998 أي منذ 23 عاما، والتي حملت اسم "مغرومة" وهى من كلمات عصام زغيب، وألحان جوزيف جحا، وحققت الأغنية شهرة واسعة في ذلك الوقت.

يذكر أغنية "مغرومة 2"، ستكون ضمن أغانى البوم نجوى كرم الجديد والذى سيحمل نفس اسم الأغنية، وسيتم طرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة.