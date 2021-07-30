لقاء الخميسي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة لقاء الخميسي، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "لقاء" في الصور بإطلالة جريئة وأنيقة، مرتدية "جيب" قصير، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، فيما علقت على الصور: "آمن بنفسك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مسلسل "ضد الكسر" الذي عرض في دراما رمضان الماضي.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، حمزة العيلي، نور إيهاب، نهير أمين، ومن تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل.