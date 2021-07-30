"قمر وجمال رباني".. الجمهور يتغزل في نرمين الفقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها ومتابعيها، مجموعة صور قديمة لها.ونشرت نرمين، الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وأبرزت الصور جمال ملامحها. وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تغزل في جمالها "جمال وأنوثة رباني، قمر، أجمل فنانة، جمال طبيعي"، وغيرها من عبارات المدح.وشاركت نرمين في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة، محمود حافظ، خالد أنور، ولاء الشريف، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

كما أطلت على الجمهور من خلال مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد عبدالفتاح.