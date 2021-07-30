شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يطرب جمهور دار الأوبرا بـ24 أغنية ويرفع شعار كامل العدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم على الحجار حفلا غنائيا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس، واعذريني، ومفيناش من الخوف، ولما انت ناوي على السفر، وعارفة، وفي قلب الليل، وزي الهوا، وتسأليني، ولا تحلي الأيام، واسيبك ليه، وكل الجروح، وروحي فيكي، ولروحنا نعود، وتيجيش نعيش.

وحرص على حضور الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر، وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.

وأعلن مؤخرًا المطرب على الحجار عن سلبية مسحة فيروس كورونا التى أجراها هو وزوجته، بعد إصابتهما بالفيروس منذ فترة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب: "الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت النهاردة سلبية وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتى هدى، كتر خيركم لاهتمامكم ودعواتكم". وسرعان ما استقبل الحجار عشرات التعليقات التى تمنت له دوام الصحة بعد شفائه من الفيروس الذى أصابه وزوجته، وخضعا بعدها لعزل صحى حتى سلبية المسحة.

وكان قد أعلن الحجار فى 21 مايو الماضي عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتى الحبيبة الحمد لله على كل شيء، دعواتكم بالشفاء".