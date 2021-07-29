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"البيت" أولى أغنيات مصطفى كامل من أحدث ألبومه "وجع قلبى".. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان مصطفى كامل أغنية "البيت" أولى أغنيات ألبومه الجديد الذى يطرح بعنوان "وجع قلبى"، والأغنية من كلمات مصطفى كامل، ألحان مصطفى كامل، وتوزيع موسيقى محسن السيد.

 

 

وتقول كلمات الأغنية: "الـــبـــــيــــــت الـلـــى تـــربـيـنـا فــيــه.. مــتــعــلــق قــلبــى بــه.. كــــل مــــا أنـــســــى عــقـــلــــى بــيــــفـــكـــر.. وأرجـــــــع أنــــســـى وأرجــــــع أتــــــــذكــــر.. صـــــــوت أبــــويــــا وهــــــو بـيـنـادى عـلـيــا.. ودمــــــعـة أمـــــــــى لـمـا كـنت أتعبت شويــــة.. ومـدرستـى وكراستـى وأنـــــــــــا صـغــيــــــــر.. وشــكــلــى قــــبــــــل ما يـكــبـر ويــتــغيــــــــر.. ولــمــتــنــا أنـــا وصــحـــابـــــى ع النــاصيـــة.. وأحـلامنــا الـلــى كـانت طـايشة مـــش راسيـــة.. سـنـيـن بـتـمـر بحـلو ومــر وأنـا مـا نـسيـت".

جدير بالذكر أن ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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