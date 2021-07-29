شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تشهد المشاركة الأولى لأصغر مطربة مصرية بأوبرا فيينا مع فرقة أوبرا القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المشاركة الأولى للفنانة الشابة مريم طاحون أصغر مطربة مصرية فى أوبرا فيينا مع فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، والذى أقيم على مسرح الجمهورية بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وأكدت إيناس عبد الدايم اهتمام الدولة بالنابغين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج باعتبارهم سفراء لقوى مصر الناعمة، وقالت إن مشاركة المغنية الشابة مريم طاحون مع نجوم فرقة أوبرا القاهرة يعد تشجيعا لها على الاستمرار فى السعى للتميز، وأثنت على أدائها وحثتها على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح وإثبات الذات، وأشادت بالمستوى الراقى لعروض الفرقة التى باتت تتمتع بمستوى يضاهى الفرق العالمية المتخصصة.

كما وجهت الدكتورة إيمان مصطفى الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها المستمرة للفنون الجادة في مصر، وقالت إن فن الغناء الأوبرالي يعد من أكثر الفنون الرفيعة ثراء، حيث يمزج الموسيقى والغناء الفردي والجماعي والرقص والحركة المسرحية الدرامية.

وخلال الحفل خطفت مريم طاحون الأنظار بأداء متفرد عبر عن موهبة فنية فذة كما تألق نجوم فرقة أوبرا القاهرة فى تقديم مختارات من أشهر أغاني ديزني والمسرحيات الغنائية العالمية بمشاركة أوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدى، عازف البيانو جريج مارتن وصاحبها تابلوهات استعراضية راقصة تصميم كريمة بدير ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد منها شبح الأوبرا، الطرق، بإمكاني الرقص طوال الليل، خذنى إلى القمر، تاريخ الحب، النجوم، عالم جديد كليا، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش، مارى بوبينز تطعم الطيور، دعه يمضي هيركليز يمضى فى الأفق، انعكاس مولان، إنى أرى الضوء، ريبونزل وغيرها.. أداها إيمان مصطفى، رضا الوكيل، منى رفلة، وليد كريم، چولي فيظى، مصطفى محمد، جيهان فايد، عماد عادل، جاكلين رفيق، عمرو مدحت، داليا فاروق، إلهامي أمين، إنجي محسن، عزت غانم، أسامة علي، نورستا المرغني، إبراهيم ناجي، ليلى إبراهيم، تامر توفيق، سلمى الجبالي، أسامة جمال، نسرين رشدي.