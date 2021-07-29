شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا بإطلالة جديدة خلال إجازتها فى بيروت.. وجمهورها: خسيتى إزاى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة هناى مهنا بإطلالة جديدة، بعد أن أظهرت أحدث صور لها عن فقدان الكثير من وزنها، التى تم التقطاها خلال قضاء إجازة الصيف فى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة زوجها الفنان أحمد خالد صالح.



هنادى مهنا

إطلالة هنادى الجديدة دفعت جمهورها ومتابعيها للتساؤل حول سر فقدانها لهذا الوزن فى الأيام القليلة الماضية التى أعقبت زواجها، حيث رجح البعض أن يكون فقدان الوزن هو عملية تكميم المعدة أو شفط الدهون الزائدة.



هنادى مهنا فى إطلالتها الجديدة

ونشرت هنادى صور إجازتها فى لبنان عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "بحبك يا بيروت"، مشيرة إلى أن ملتقط هذه الصور هو زوجها أحمد خالد.



هنادى مهنا فى بيروت

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، احتفل الفنان أحمد خالد صالح، بعيد ميلاد زوجته الفنانة هنادى مهنا، فى أول عيد ميلاد لها بعد زواجهما فى نوفمبر الماضى، حيث فاجأها وهما يدخلان المنزل سويا فى الظلام، ثم تُفاجأ بإشعال الأضواء وإطلاق ألعاب الاحتفال.



هنادى مهنا وأحمد فى احتفال عيد ميلادها

وحضر الاحتفال والدها الموسيقار هانى مهنا وزوجته، وأيضا الفنانون محمد جمعة ومحمد الشرنوبى وبسنت صيام، وبعض الأصدقاء والمقربين منهم الذين رددوا أغانى عيد الميلاد احتفالا بها.



هنادى مهنا

كما نشرت هنادى صورا وفيديوهات من الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، موجهة رسالة غزل لزوجها، قائلة: "ممتنة دائما لوجودك وأشكرك على هذه المفاجأة الجميلة وعلى رسم الابتسامة على وجهى، فى الثانية التى أفتح فيها عينى فى الصباح.. أنا أحبك".



هنادى مهنا

وأضافت هنادى: "شكرا بابا وماما على كل شيء، شكرا أصدقائى الرائعون على تواجدكم دائمًا معنا.. بحبكم".



هنادى مهنا