شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يبدأ حفل دار الأوبرا بأغنية "تحت نفس الشمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم على الحجار حفله الغنائى داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة بأغنية "تحت نفس الشمس"، وسط هتاف كبير من جمهوره. وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجمهور إثر تداعيات فيروس كورونا.

وأعلن مؤخرًا المطرب على الحجار عن سلبية مسحة فيروس كورونا التى أجراها هو وزوجته، بعد إصابتهما بالفيروس منذ فترة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب: "الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت سلبية وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتى هدى، كتر خيركم لاهتمامكم ودعواتكم".

وسرعان ما استقبل الحجار عشرات التعليقات التى تمنت له دوام الصحة بعد شفائه من الفيروس الذى أصابه وزوجته، وخضعا بعدها لعزل صحى حتى سلبية المسحة.

وكان الحجار أعلن فى 21 مايو الماضي عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتى الحبيبة الحمد لله على كل شيء، دعواتكم بالشفاء".