ميشيل موروني.. حقيقة مثليته الجنسية وتزوج بلبنانية ويتعاون مع محمد رمضان قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أثار الفنان محمد رمضان جدلا واسعا، بإعلانه عن مشاركة المغني والممثل الإيطالي ميشيل موروني، فيديو كليب جديد يستعد لطرحه قريبا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

اختيار ميشيل ليشارك رمضان الكليب الجديد، أثار الجدل، نظرًا أن شهرة الأول تحققت بعد فيلمه الأخير "365 يومًا" والذي يُصنف بالعمل الإباحي، لاحتوائه على عدة مشاهد جنسية، إلى جانب أن الممثل الإيطالي نفسه سبق وأثيرت حوله ضجة كبيرة، بعد نشره صورة مع صديق عارض أزياء، ظهر الأخير فيها وهو يحتضنه، واعتبر البعض الصورة بمثابة الإعلان عن مثلية ميشيل الجنسية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن ميشيل موروني..

- ميشيل ولد في 3 أكتوبر عام 1990، في إيطاليا، أي سيبلغ من العمر 31 عامًا بعد أيام.

- قراره باحتراف التمثيل، اتخذه في الطفولة بعد مشاهدة فيلم لهاري بوتر.

- ممثل وعارض أزياء ومغني ومصمم أزياء إيطالي يظهر في الأفلام الإيطالية والبولندية.

- جاءت خطوته الأولى في عالم التمثيل عام 2011 من خلال لعب دور ريكاردو في مسلسل Second Chance.

- شارك في الموسم الحادي عشر من النسخة الإيطالية من برنامج "الرقص مع النجوم" وحصل على المركز الثاني.

- حقق شهرته الواسعة من خلال مشاركته في فيلم 365 يومًا، والذي تعرضه شبكة الترفيه العالمية نتفليكس، وجسد فيه دور زعيم عصابات المافيا.

- أثار ضجة بصورته مع صديق له عارض أزياء، واعتبرها البعض بمثابة الإعلان عن مثليته الجنسية.

- نفى ميشيل الأمر في فيديو نشره عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام، قائلًا إنه استيقظ اليوم على مكالمات من بعض العاملين معه، يذكرون له أن عددًا من الوسائل الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بتداول الصورة، على أنها إعلان عن مثليته الجنسية، مؤكدًا أن الصورة مجرد صورة مع صديق، ولا تعني أكثر من ذلك.

- في نفس الفيديو أكد دعمه الكامل لحقوق المثليين.

- تزوج عام 2014 من مصممة الأزياء اللبنانية ربى سعادة، وانفصلا بعد 4 سنوات، وبعد إنجاب طفلين.