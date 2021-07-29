شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى عن فيلم "مش أنا": سعيد بوصوله لربع مليار جنيه ايرادات داخل مصر وخارجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم تامر حسنى عن سعادته الكبيرة بعدما وصل فيلمه "مش أنا" إلى إيرادات كبيرة وفقاً لما ذكره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حين أكد أن الفيلم حقق إجمالى إيرادات وصلت لـ 15 مليون دولار بما يوازى ربع مليون جنيه مصري في مختلف البلدان الذى عرض فيها الفيلم.

تامر حسنى علق على ذلك قائلا: "الحمد لله سعيد جداً بتحقيق فيلم (مش أنا) المركز الأول داخل مصر وخارجها وسعيد أيضاً بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية فى سابقة لم تحدث من قبل، حيث تجاوز الـ15 مليون دولار بما يعادل بالمصري الربع مليار جنيه وما زال يحقق داخل السينمات، والأهم ردود أفعالكم المحترمة الإيجابية تجاه أول عمل من كتابتى قصة وسيناريو وحوار".



تامر حسنى عن فيلمه مش انا

وأضاف تامر حسنى: "مبروك أخي الكبير حسام حسني، وأحمد الدسوقي، وأحمد بدوي، ومحد ناقرو، وعمرو عاكف، ومليون مبروك لجميع صناع وأبطال الفيلم وللمخرجة الرائعة سارة وفيق".

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب بصدمة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

يذكر أن آخر أفلام تامر حسنى "الفلوس" الذى تم عرضه في ديسمبر من عام 2019، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، وشارك في بطولته زينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.