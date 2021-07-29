شكرا لقرائتكم خبر عن إيه اللى حصل فى عاطفة روبى.. "من أصل الأفندى فى حتة تانية" لـ "أمك وأبوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت الفنانة روبى، جمهورها ومتابعيها عن أحدث أغانيها "أمك وأبوك" والتى من المقرر طرحها على قناتها بموقع يوتيوب يوم الاثنين المقبل، مما جعل اسم الأغنية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدين أن أسماء أغانى روبى هو التطور الطبيعى فى العلاقة حيث بدأت بطرح أغنية بعنوان "حتة تانية" و فيها تتغزل فى حبيبها.

وخلال الأغنية تقول روبى له أصل الأفندى فى حتة تانية عندى ثم بعدها قدمت أغنية "قلبى بلاستيك"، وفيها تتحدث عن جرحها من حبيبها وعدم حبها مرة أخرى تقول فى كلمات الأغنية "مش هحب تانى، أيوة تانى قلبى بلاستيك، أصله أنانى..آه أذانى، وطلع فستك" إلى أغنية "أمك وأبوك"، والمقرر طرحها الأسبوع المقبل.

وتستعد روبي لإحياء حفل غنائي، الجمعة 6 أغسطس المقبل، في مدينة العلمين الجديدة، ويعد هذا الحفل الثانى الذى تحييه روبى خلال الصيف الجارى بعدما أحيت حفلاً يوم 16 يوليو الجارى بالساحل الشمالى، وأشعلت روبى الحفل برقصها على أشهر أغانيها.

وأثار هذا الحفل الجدل قبل إحيائه بسبب الشروط التي وضعها المنظمون، والتي كانت عبارة عن "الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز) لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية يسمح بارتداء التربون لا يسمح باستخدام العنف يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء".

وتنتظر روبى عرض مسلسلها "شقة 6" يوم 1 أغسطس المقبل، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.