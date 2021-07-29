شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى" 24 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى برئاسة المخرج عمرو قابيل، موعد انطلاق الدورة الثالثة، فى الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر المقبل، بمشاركة 24 دولة من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وكشف المخرج عمرو قابيل، أن الدورة الثالثة تقام تحت شعار "مصر جديدة.. مستقبل جديد"، وبدعم من وزارتى "الثقافة والشباب والرياضة" وهيئة تنشيط السياحة، وبمشاركة العديد من الجامعات المصرية.

وأوضح قابيل، أن الدورة الثالثة من الملتقى تشهد لأول مرة تشكيل لجنة عليا لوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالملتقى، والتى تتكون من د.حسام بدراوى رئيسا، وعضوية كلا من: الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ود.أيمن الشيوي، والكاتبة ضحى عاصي، ود.دينا أمين رئيس قسم المسرح بالجامعة الأمريكية، د.سمر سعيد وكيل المعهد العالى للفنون الشعبية، وأمين عام الملتقى، والمخرج عمرو قابيل رئيس الملتقى.

وأكدت د.سمر سعيد، أنه تم غلق باب استقبال العروض المشاركة بالملتقى فى 1 يوليو 2021، وانتهت لجنة المشاهدة من اختيار العروض التى تشارك فى الدورة الثالثة التى تقام فى الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر المقبل، ويتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أنه، فى أكتوبر 2018 انطلقت الدورة الأولى من ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعي، كأول حدث من نوعه فى مصر يلقى الضوء على قطاع فنى قوى يعتبر رافدا أساسيا من روافد الفن والثقافة فى أى مجتمع وهو المسرح الجامعي، وذلك لإتاحة الفرصة للعديد من طلبة الجامعات المصرية والدولية والفنانين والباحثين فى مجال المسرح الجامعى ليتألقوا، ويتباحثوا، ويتدربوا، ويطوروا من قدراتهم الفنية من خلال الاحتكاك بمختلف الثقافات والتعرف على إبداعات الآخرين الفنية.