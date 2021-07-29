شكرا لقرائتكم خبر عن بعد معاناة 12 يومًا.. تحسن ملحوظ فى الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 12 يومًا منذ أن أعلن النجم أحمد العوضى زوج النجمة ياسمين عبد العزيز، دخولها المستشفى فى حالة خطيرة، ليطلق عشاق النجمة الدعوات لشفاء نجمتهم، ومع تتبع تفاصيل حالتها الصحية تم الكشف عن خطأ طبى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، لكن بفضل دعوات محبيها تحسنت حالتها الصحية – بحسب ما أعلنه زوجها وشقيقها وائل عبد العزيز.

الآن تتلقى ياسمين عبد العزيز العلاج فى غرفة عادية بأحد المستشفيات بعدما خرجت من العناية المركزة، بعد تحسن حالتها الصحية، كما صرحت مصادر طبية بأنه من المتوقع خروجها من المستشفى بعد أيام، وبحد أقصى أسبوع.

جدير بالذكر أن ياسمين عبد العزيز أصيبت بتسمم فى الدم، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفى من الرحم فى أحد المستشفيات، وحدث خطأ أثناء نقل الدم أدى إلى تلوث بكتيرى دخلت بسببه فى غيبوبة استمرت لما يقرب من 16 ساعة.

كان مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان قد أكد تحسن حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز بأحد المستشفيات الخاصة، مؤكدا أنه لم يتم إحالة أى طبيب ممن شاركوا فى علاجها إلى جهات التحقيق.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إنه تمت إحالة طبيب بأحد العيادات الخاصة للنيابة ويدعى( م . ال . غ )كان قد تسبب فى خطأ طبى أثناء إجراء جراحة تجميل لمذيعة شهيرة.

وأضافت المصادر أن الوزارة تكثف الحملات الرقابية على المستشفيات والعيادات الخاصة لضبط آليات عملها منعا لحدوث أى أخطاء طبية للمرضى.