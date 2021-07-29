شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يطرح أحدث كليباته "فوراً غرام".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم اللبناني راغب علامة، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "فورا غرام"، على "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من اخراج فارس سخن.

وتدور فكرة الكليب حول قصّة حبّ بين شاب وفتاة، في حين أطلّ علامة بمشاهد تجمعه بفرقته الموسيقيّة وهو يؤدّي الأغنية التي تقول كلماتها: “فوراً غرام.. أحلى شىء بالدنيا الحب".

ويستعد علامة في المرحلة المقبلة لإطلاق الأعمال الغنائيّة التي حضّرها سابقاً، والتي كان من المفترض أن يصدرها خلال الفترة الماضية، ولكنّ الظروف التي فرضتها كورونا إضافة إلى الأزمة التي يمرّ بها لبنان أثنته عن ذلك، ومن المتوقّع أن تلاقي هذه الأعمال نجاحاً كبيراً نظراً لما تحتويه من جديد على صعيد الكلمات والألحان التي اختارها السوبر ستار بعناية ليمتع بها جمهوره من كلّ أنحاء العالم العربيّ.

وأحيا النجم اللبناني راغب علامة، حفلين غنائيين في منتصف شهر يوليو الجارى، في دولة الامارات على مسرح دبى أوبرا، وقدم خلال الحفلين باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل.

يذكر أن راغب علامة طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "انتو أملنا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.