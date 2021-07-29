شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير ضيف لايت شو على قناة الحياة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الخميس النجم شريف منير ضيفا على برنامج لايت شو الذى يذاع على قناة الحياة في العاشرة مساء، وتقدمه المذيعة أميرة عدلى، ويتحدث فى الحلقة عن كيفية قضائه إجازة الصيف وعن مشاركته في فيلم "السرب" مع أحمد السقا، كما تطرق الحديث عن سبب غيابه عن الموسم الرمضانى الماضى، وتقييمه لتجربته فى برنامج "أنا وبنتى" الذى حقق نجاحا كبيرا.

برنامج "لايت شو" يُعرض أيام الأحد والثلاثاء والخميس على فضائية الحياة الساعة العاشرة مساء، وتقدمه كل من المذيعة أميرة عدلى وآية غريانى، إشراف عام حازم شفيق، وإخراج أحمد صقر، ويتضمن البرنامج عدة فقرات، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلاً عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها.

واستضاف البرنامج فى الحلقات السابقة عددًا كبيرًا من نجوم الفن منهم الفنان صلاح عبد الله، وهانى رمزى، ودياب، وصبرى فواز وادوارد ودرة والهام شاهين وأشرف عبدالباقى وأسامة منير ونسمة محجوب والمطرب أبو وغيرهم.