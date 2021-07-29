شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يستعد لطرح أغنية "حالة اكتئاب" حزنا على وفاة شقيقه كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب رامى صبرى لطرح أغنية جديدة بعنوان "حالة اكتئاب"، حزنا على وفاة شقيقه الراحل كريم صبرى، الذى لقى مصرعه نتيجة غرقه فى ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

ونشر صبرى البوستر الدعائى للأغنية، الذى ظهر فيه بجوار شقيقه كريم، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "قريبا.. حالة اكتئاب".





وعاد المطرب رامى صبرى للساحة الغنائية بالمشاركة فى إحياء حفل زفاف لاعب النادى الأهلى حمدى فتحي، الذى أقيم هذا الأسبوع داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم "رامى" مجموعة من أشهر أغنياته فى أول ظهور له بعد فترة انقطاع قضاها حدادًا على شقيقه الراحل كريم صبرى، الذى رحل عن عالمنا يوم الأحد 11يوليو، إثر غرقه فى ترعة المريوطية.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، جدد حبس 5 متهمين فى واقعة وفاة شقيق الفنان رامى صبرى 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم باحتجاز مواطنين بدون وجه حق، والتسبب فى مقتل أحدهم، وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.