شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى لـ روبى والعسيلى 6 أغسطس المقبل بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان محمود العسيلى حفلا غنائيا يوم 6 أغسطس المقبل ضمن البرنامج الفنى بمهرجان ماسة العلمين في نسخته الثانية، بمشاركة الفنانة روبى الذى يعتبر ثانى حفل غنائى لها بالساحل الشمالى خلال موسم الصيف الجارى.

وكان حفل روبى الأول بالساحل الشمالى فى الصيف الحالى، قد أحدث جدلا كبيرا، حيث كان هناك شروطا وقواعد أعلنت عنها الفنانة روبى عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام.



روبى

ومن شروط دخول الحفل: "الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز) لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية يسمح بارتداء التربون لا يسمح باستخدام العنف يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء".

كما قالت عبر حالتها الخاصة بموقع "انستجرام"،: "في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط.. المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع".

وأضافت الفنانة روبي في ردها التوضيحي حول شروط حفلها: " لا يمكن منع أي محجبة من الدخول ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني وشكرًا".