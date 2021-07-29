فيلم "الست" السوداني يحصد 3 جوائز جديدة.. بينها أفضل مخرجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

13 جائزة دولية نجح الفيلم السوداني القصير الست للمخرجة سوزانا ميرغني في اقتناصها خلال العام الحالي، منها 3 جوائز هذا الأسبوع، وهي: أفضل مخرجة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وأفضل فيلم قصير وجائزة تشيرمان من مهرجان زنجبار السينمائي الدولي، إضافة لإشادات جمهور المهرجانات ولجان تحكيمه بالجودة الفنية للفيلم.

الفيلم يحكي قصة نفيسة الفتاة السودانيّة التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتّبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج. أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططًا خاصة لحياة نفيسة. فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها؟

يقدم فيلم الست قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو في قاعه، مسلطا الضوء على طرفيّ السلاسل الاجتماعية والتغيرات التي تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات.

وفي مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أجمعت لجنة التحكيم على اختياره كأفضل فيلم قصير، وسبقها جوائز اختيار الجمهور ولجنة التحكيم لأفضل صانعة أفلام صاعدة من مهرجان الفيلم العربي في تورونتو، والجائزة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان تامبيري السينمائي المؤهل لـجوائز الأوسكار، تنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، أفضل سيناريو وتنويه خاص من مهرجان وشقة السينمائي الدولي بإسبانيا، جائزة لجنة التحكيم من مهرجان بوسان الدولي للأفلام القصيرة بكوريا، جائزة الامتياز لأفضل صانعة أفلام من المهرجان الأوروبي للأفلام المستقلة بفرنسا.

وفي عرضه الدولي الأول ضمن فعاليات مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا فاز بالجائزة التي تقدمها قناة كانال بلس سينما الفرنسية، كما حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة من مهرجان أجيال السينمائي بالدوحة.

فيلم الست من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج شقيقتها إيمان، ويشارك في بطولته ميهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير، وحصل على ورشة التطوير وفاز بمنحة الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام ومنحة تصميم الإنتاج من جامعة فيرجينيا كومونويلث في قطر.