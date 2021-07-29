بالصور| سامو زين بصحبة نجوم الفن في زفاف هاجر أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان سامو زين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بصحبة نجوم الفن من حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد.

وظهر "سامو" في الصور برفقة الفنان تامر حسني، والفنان محمد نور، وعلق: "ألف مبروك للعروسين أحمد الحداد وهاجر أحمد، وتحلى الأفراح بوجود نجم النجوم تامر حسني وصديقي الرائع النجم محمد نور وألف مبروك الأغنية الجديدة".

وكانت الفنانة هاجر أحمد قد احتفلت بزفافها على رجل الأعمال أحمد حداد منذ يومين بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن، أبرزهم: تامر حسني، أحمد جمال، علي ربيع، محمد نور، سامو زين، كارولين عزمي.