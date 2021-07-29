بالفيديو| "نتفليكس" تطلق الإعلان الرسمي لمسلسل "مدرسة الروابي للبنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت نتفليكس اليوم الإعلان الرسمي للمسلسل العربي "مدرسة الروابي للبنات"، والذي يعرض المزيد من اللقطات التشويقية عن أحداث المسلسل المرتقب.

ويعد المسلسل من نوع الدراما الشبابية التشويقية، من كتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي.

يقدم مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" والذي سوف يعرض يوم 12 أغسطس، قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات، ويخططون معًا للانتقام المثالي للرد على المتنمرين. عالم الروابي الخيالي مليء بالدراما والأسرار ويسلط الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية.

سيعرض مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. وسيكون متوفرًا أيضًا بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

بطولة: "ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى بالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة"، إخراج: تيما الشوملي، من إنتاج: تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني.

أسماء الحلقات: "المدرسة كانت مكاني المفضل، وبلّش اللعب، واحدة بواحدة، لوح قزاز مكسور، صارت غريبة، وهدوء قبل العاصفة".