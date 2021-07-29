هذا ما حققه فيلم "مش أنا" بعد 5 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني، إيرادات قدرها 38 مليونا 61 ألفا و318 جنيها، وذلك بعد 5 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي: "ديدو"، "العارف"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "أحمد نوتردام".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، ماجد الكداوني، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم، حلا شيحة، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.