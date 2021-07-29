بالصورة – تيم حسن بـ”إطلالة رياضية”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

بأحدث إطلالة له، فاجأ الممثل السوري تيم حسن المتابعين عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ناشراً صورة جديدة ظهر فيها وهو داخل النادي الرياضي، في إستراحة من ممارسة الرياضة، مرتدياً “قفازات” في يده، وعلّق قائلاً: “مساء الخير”.

وتوقع بعض المتابعين أن تكون الصورة، من كواليس الجزء الأخير من مسلسل “الهيبة”، بعنوان “الهيبة جبل”. وحظيت إطلالة تيم بتفاعل واسع من قِبل المتابعين، الذين أشادوا به وبلياقته البدنية، ما يعكس محبتهم لنجمهم المفضل.

يُذكر أن الجزء الخامس من المسلسل، من بطولة تيم حسن، منى واصف، عبد المنعم عمايري، إخراج سامر البرقازي وإنتاج شركة “صباح إخوان”.