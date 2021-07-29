سعد رمضان لـ”صوت بيروت انترناشونال”: ستايل “حبيت” جديد عليّ وعشقت “كلنا مننجر” لكفوري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

يعتبر سعد رمضان من النجوم الشباب الذين يجتهدون لتقديم كل شيء جديد في مجال الغناء وآخر عمل صدر له يحمل عنوان “حبيت” وهي اغنية باللهجة البيضاء، وفور صدورها حققت ارقاما عالية على مواقع التواصل الاجتماعي فماذا يقول سعد رمضان لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن اختياره لهذه الاغنية ” بعدما طرحت اغنية “قصة حب” منذ ستة اشهر تقريبا التي لم تسعفني الظروف في لبنان والعالم لدعمها بشكل جيد قررت بعد مرور هذه الفترة ان اصدر “حبيت” التي فضلتها على اربعة اعمال كنت قد جهزتها سابقا، لكنني سعيد ان الناس احبوا “حبيت” من الانطباع الاول وهذا نادر ما يحصل مع اغنية جديدة اذ لم اقرأ اي تعليق سلبي على مواقع التواصل الاجتماعي وهي من كلمات مازن ضاهر والحان فضل سليمان وصورتها كليب مع المخرج حسين شعلان ويضيف ” لم يمر على صدور اغنية “حبيت” ساعات قليلة حتى دخلت في تراند موقع يوتيوب وهذا امر ايجابي جدا وهي باللهجة البيضاء علما ان البعض اعتقد انها باللهجة العراقية وانا اول مرة اقدم هذا النمط الموسيقي والفنان بحاجة دائما الى التجديد”.

وعن مراعاته للاوضاع الراهنة في لبنان اكد سعد رمضان ان الفنان لم يعد باستطاعته التريث اكثر من ذلك خاصة ان الوضع اللبناني المأزوم وقته ليس قصيرا وانا كمطرب يجب ان استمر والغياب امر مؤذ وبرأيي ان الاغنية الجميلة تصل للناس مهما تعثرت الاوضاع.

اما الاعمال الغنائية التي نالت اعجابه في الفترة الاخيرة فقال “عشقت اغنية المطرب وائل كفوري “كلنا مننجر” كما احببت اغنية “بدي حدا حبوا” لنانسي عجرم.

وعما اذا كان لديه حفلات في القريب العاجل فأشار ان عدد الحفلات كبير في هذا الصيف سواء في لبنان ام في الخارج لكن المردود المادي في بلدي ليس كبيرا لانني بت اقبض اجري بالليرة اللبنانية بسبب ازمة الدولار الخانقة وقد وجب علينا مراعاة وضع الناس وتحديدا في حفلات الزفاف وعلينا ان نشكر الله على ذلك وهناك ظاهرة في لبنان ليست جيدة وهي تأقلم الشعب اللبناني مع كل الظروف مهما اشتدت ولا اعتقد ان هذا الامر ايجابي اذ مهما ارتفعت الاسعار نرى المطاعم مليئة بالناس لذا اعتقد ان هناك طبقتان تعيشان في لبنان واحدة غنية واخرى فقيرة جدا بالاضافة الى المستفيدين من ارتفاع سعر الدولار.

اما اذا كان يحب متابعة الاعمال الدرامية التلفزيونية فيؤكد سعد انه يشاهد المسلسلات والافلام الاميركية على منصة “نتفلكس” لكني لا اتابع المحطات التلفزيونية اللبنانية والعربية خاصة انني اعيش في منزلي وحدي.

وعن تحضيراته الغنائية المقبلة يقول “نعم في جعبتي اربع اغنيات واحدة باللهجة المصرية واخرى بالخليجية واثنتين باللبناني جميعها جاهزة للاصدار لكنني سأختار الوقت المناسب لطرحهم.

واخيرا عن نيته بالزواج قال سعد رمضان “لقد اصبح مشروع الزواج قريباً في الاشهر المقبلة”.