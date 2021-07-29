فن ومشاهير

بالصور – فاليري أبو شقرا ترزق بـ”بركتين”

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

فاليري أبو شقرا

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة ​فاليري أبو شقرا​ صورتين لها ولتوأمها، في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت فاليري بالصور وهي تحتضن توأمها وعلقت: “بركتان”.

وأثارت الصور إعجاب الجمهور، وهنأوها بالتعليقات على ولادتها وسلامتها.

وكانت أعلنت فاليري الخبر بفيديو نشرته يوم أمس أظهر وروداً باللون الزهري، كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر زهوراً وبالونات مكتوباً عليها: “Baby Girl”.

يُذكر أن فاليري إحتفلت بزواجها في الصيف الماضي، من رجل الأعمال اللبناني زياد عمار، وأُقيم الحفل بالصرح البطريركي في بكركي في لبنان، خلال شهر آب/أغسطس عام 2020.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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