بالصور – فاليري أبو شقرا ترزق بـ”بركتين”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة ​فاليري أبو شقرا​ صورتين لها ولتوأمها، في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت فاليري بالصور وهي تحتضن توأمها وعلقت: “بركتان”.

وأثارت الصور إعجاب الجمهور، وهنأوها بالتعليقات على ولادتها وسلامتها.

وكانت أعلنت فاليري الخبر بفيديو نشرته يوم أمس أظهر وروداً باللون الزهري، كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر زهوراً وبالونات مكتوباً عليها: “Baby Girl”.

يُذكر أن فاليري إحتفلت بزواجها في الصيف الماضي، من رجل الأعمال اللبناني زياد عمار، وأُقيم الحفل بالصرح البطريركي في بكركي في لبنان، خلال شهر آب/أغسطس عام 2020.